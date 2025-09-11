Евгений Миронов оценил практическую значимость форума культур в Петербурге

Народный артист России Евгений Миронов заявил о возрастающей практической ценности Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По словам куратора театральной секции, мероприятие превращается в эффективную платформу для установления профессиональных контактов с иностранными специалистами.

Миронов подчеркнул, что форум выходит за рамки теоретических дискуссий и приносит конкретные результаты. Он отметил, что режиссеры, привлеченные к работе секции, продолжают сотрудничать с российскими театрами после завершения мероприятия.

В качестве примеров артист привел китайского режиссера Дин Итэна и южноафриканского постановщика Джеймса Нобо, которые после участия в форуме поставили спектакли в Театре Наций. В настоящее время Дин Итэн работает над премьерой для Александринского театра, а Нобо получает предложения о сотрудничестве от других российских театров.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября 2025 года на нескольких площадках города. Тема форума — «Возвращение к культуре — новые возможности». По словам Миронова, мероприятие способствует налаживанию мостов и глубокому изучению культур разных стран.