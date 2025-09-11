Петербург впервые получит казначейский кредит на развитие промышленности

Санкт-Петербург впервые получит казначейский инвестиционный кредит на развитие промышленности. Средства направят на создание инфраструктуры в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург».

Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, кредит будет использован для строительства центра исследований и разработок на площадке ОЭЗ «Шушары». Объект станет частью формируемого в городе автомобильного кластера — стратегического проекта, который реализуется по поручению президента России.

Уже начаты инженерные изыскания, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. По прогнозам, центр создаст более 2 тысяч рабочих мест, а объем бюджетных отчислений превысит 14 млрд рублей за 15 лет.

Всего на территории петербургской ОЭЗ планируется создать 4 новых инновационных центра. Развитие высокотехнологичной промышленности и предпринимательства входит в 10 ключевых приоритетов Петербурга на ближайшие пять лет.

Проект направлен на укрепление промышленного потенциала города, создание новых рабочих мест и обеспечение устойчивого роста экономики. Реализация проекта соответствует стратегическим целям развития высокотехнологичных отраслей промышленности в регионе.