Первые выплаты вкладчикам банка Таврический превысили 6,8 млрд рублей

Как сообщает Деловой квартал — Санкт-Петербург, старт выплат страхового возмещения клиентам банка «Таврический» оказался весьма активным. Уже в первый день после начала процедуры поступило заявок на сумму свыше 6,8 млрд рублей. По информации Агентства по страхованию вкладов, около шести тысяч человек воспользовались возможностью подать заявление через официальный сайт или портал «Госуслуги».

Средства начали перечислять на указанные в заявках счета и карты «Мир» практически сразу после оформления обращений. Такой оперативный старт позволил многим вкладчикам получить компенсацию уже в течение первых часов. В агентстве отметили, что объем заявок за один день составил более десятой части от общей страховой ответственности по банку.

Выплаты осуществляются из специального фонда, предназначенного для страхования вкладов. Для получения компенсации требуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Там же можно узнать точную сумму, на которую можно рассчитывать.

Накануне стало известно, что банк «Уралсиб» выбран агентом для проведения выплат клиентам «Таврического». Это решение приняли после повторного конкурса, поскольку первый этап не привлек участников. Напомним, что 3 сентября Центробанк лишил «Таврический» лицензии, признав невозможной дальнейшую санацию кредитной организации.