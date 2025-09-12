Петербург накроют геомагнитные бури длительностью до шести суток

В ближайшие дни Санкт-Петербург накроют геомагнитные возмущения продолжительностью до шести суток. Явление вызвано воздействием на Землю крупной корональной дыры на Солнце.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, геомагнитные возмущения могут начаться в ночь с 13 на 14 сентября и продлиться до шести суток. Явление связано с воздействием на Землю крупной корональной дыры на Солнце, формирующей широкий поток быстрого солнечного ветра.

По словам астрономов, Земля войдет в возмущенную область межпланетного пространства в ночь с субботы на воскресенье. Скорость солнечного ветра увеличится с текущих 400 километров в час до 500-600 километров в час 14-15 сентября, достигнув пиковых значений около 700 километров в час во вторник 16 сентября.

Специалисты отмечают, что геомагнитные индексы от корональных дыр большого размера обычно находятся в диапазоне Kp от 4 до 7, что соответствует бурям 1-3 уровней.