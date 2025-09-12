Лещенко прокомментировал инициативу о запретах для нетрезвых артистов

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал предложение о введении обязательного контроля трезвости для артистов перед выступлениями. По его мнению, такая инициатива является абсурдной и нереализуемой на практике.

Эстрадный певец Лев Лещенко раскритиковал предложение депутата Государственной думы Виталия Милонова о введении обязательного контроля трезвости для исполнителей перед выходом на сцену, сообщает 360.ru.

Народный артист РСФСР назвал эту идею абсурдной, отметив, что ее невозможно реализовать на практике. Лещенко подчеркнул, что невозможно обеспечить постоянный контроль за каждым артистом, поскольку к каждому исполнителю не приставить сотрудника правоохранительных органов.

Ранее Милонов высказал мнение, что люди начинают употреблять алкоголь из-за ощущения «внутренней и духовной пустоты». Депутат предложил бороться с алкоголизацией населения не через запретительные меры, а путем устранения первопричин проблемы. Парламентарий также поддержал идею продажи алкоголя исключительно под строгим государственным контролем.