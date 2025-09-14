Российские ученые нашли применение отходам алмазных месторождений

Научный коллектив из Санкт-Петербурга предложил революционное решение для утилизации отходов алмазодобывающей промышленности и очистки окружающей среды.

Исследователи разработали технологию переработки сапонита в эффективный сорбент для очистки сточных вод от тяжелых металлов. Патентованная разработка уже доказала свою эффективность в лабораторных и полевых условиях.

Технологический процесс включает преобразование сапонита через взаимодействие с аммониевой солью, что изменяет его ионный состав и придает новые свойства. Полученный материал способен не только очищать воду, но и улучшать характеристики различных промышленных продуктов — от буровых растворов до строительных материалов. Разработка отличается исключительной экономической эффективностью благодаря минимальной стоимости исходного сырья.

Проект получил признание на международном уровне, завоевав главную премию форума «Земляне». Ученые продолжают исследования, направленные на оптимизацию технологии и расширение сфер ее применения. Перспективы включают использование разработки для рекультивации земель в районах добычи полезных ископаемых и создание новых экологичных материалов.