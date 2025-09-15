Ученый предупредил о втором пике магнитной бури вечером в понедельник

Заведующий Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил о возможном втором пике магнитной бури вечером 15 сентября. Интенсивность геомагнитных возмущений может вновь достичь уровня G3.

Богачев сообщил, что крупная корональная дыра, воздействующая на Землю, способна вызывать магнитные бури уровня G3. Ученый отметил, что первоначальные прогнозы оказались заниженными и не учитывали реальную напряженность магнитного поля, пишет ТАСС. Вечером 15 сентября ожидается второй пик возмущений сравнимой интенсивности с высокой вероятностью полярных сияний.

По словам специалиста, воздействие корональных дыр обычно длится несколько дней и происходит с большими перерывами. Ученый надеется, что текущий интенсивный период закончится в течение суток и геомагнитная обстановка стабилизируется.

Корональная дыра уже наблюдалась месяц назад, но тогда быстро деградировала, а ее повторное усиление стало неожиданным для исследователей.