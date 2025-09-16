Прокуратура проверит причины пожара на территории склада в Щербинке

Сотрудники прокуратуры взяли на контроль расследование пожара в заброшенном складе Щербинки.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует расследование причин пожара, произошедшего в заброшенном складском здании на улице Первого Мая в Щербинке.

По предварительной информации, возгорание возникло на территории неэксплуатируемого объекта. В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента, сообщает «Москва.ру».

Окончательные выводы о причинах происшествия будут сделаны по завершении пожарно-технической экспертизы. Надзорное ведомство держит на особом контроле ход доследственной проверки и намерено добиться всестороннего и объективного расследования.