Прокуратура добилась ремонта площадок в Тихвине

Прокуратура Ленинградской области добилась восстановления детских игровых площадок в Тихвине.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало обращение местных жителей к прокурору региона Сергею Жуковскому во время личного приема. Граждане сообщили о неудовлетворительном состоянии объектов детской инфраструктуры, после чего была инициирована проверка.

В ходе прокурорской проверки установлено, что игровое оборудование на площадках за годы эксплуатации пришло в негодность и требовало срочного ремонта, а некоторые элементы нуждались в демонтаже. По данным пресс-службы Прокуратуры Ленинградской области, такое положение дел нарушало права детей на безопасное пребывание в специально предназначенных для отдыха общественных местах.

После внесения прокурорского представления администрация Тихвинского района предприняла конкретные меры по устранению нарушений. Было обновлено лакокрасочное покрытие, отремонтировано игровое оборудование и демонтированы посторонние элементы. В настоящее время детские площадки в микрорайонах города полностью преобразились и обеспечивают комфортные условия для безопасного отдыха детей.