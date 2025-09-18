Бастрыкин поручил доложить о проверке условий проживания инвалида в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку условий проживания инвалида-колясочника в Санкт-Петербурге.

Речь идет о жительнице города с первой группой инвалидности, которая на протяжении длительного времени не может покинуть квартиру на четвертом этаже из-за отсутствия лифта и пандусов.

Как сообщает пресс-служба СК России, жилое помещение женщины было признано непригодным для нужд инвалида-колясочника еще в прошлом году, однако альтернативное жилье до сих пор не предоставлено. Многочисленные обращения в различные инстанции не принесли результата.

В конечном итоге руководителю Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу было поручено лично доложить о ходе процессуальной проверки.

Стоит отметить, что подобные распоряжения Александр Бастрыкин отдает регулярно.