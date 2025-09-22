ТПП России раскритиковала законопроект о налоге для самозанятых

В Торгово-промышленной палате (ТПП) России отмечают отсутствие существенных преимуществ в законопроекте, изменяющем порядок уплаты налога на профессиональный доход для самозанятых.

По данным «ФедералПресс», инициатива предполагает уплату налога по месту жительства налогоплательщика вместо места ведения деятельности. Эксперт ТПП Алексей Крылов подверг сомнению необходимость таких изменений, запланированных к вводу с 1 января 2026 года.

Специалист указал на отсутствие достоверных данных о проценте самозанятых, работающих не по месту регистрации. По его мнению, сбор такой информации сопряжен с высокими методическими трудностями и погрешностями. Крылов отметил, что текущая система уже фактически функционирует по предлагаемому принципу, поскольку большинство плательщиков указывают регион проживания как место деятельности.

Эксперт заключил, что принятие законопроекта не принесет бюджету ощутимых финансовых выгод, но потребует дополнительных административных расходов на верификацию данных налогоплательщиков. Таким образом, нововведение лишь закрепит существующую практику без создания реальных преимуществ для государства или бизнеса.