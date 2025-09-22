Директор строительной фирмы скрыл деньги от налоговой

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств от налогового взыскания.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей о сокрытии денежных средств организации.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2024 года руководитель компании, зная о задолженности по налогам на сумму свыше трех миллионов рублей, целенаправленно скрывал денежные средства от принудительного взыскания. Для этого он использовал расчетные счета третьих лиц, минуя официальный счет своей фирмы.

Следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество фигуранта наложен арест.