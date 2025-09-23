Археологи завершили изучение клада возрастом 2,8 тысячи лет

Археологи завершили исследование клада бронзового века, обнаруженного в шотландском Роузмарки в 2021 году. В руки исследователей попали уникальные украшения и сохранившиеся органические материалы.

Во время раскопок ученые нашли остатки семи круглых домов, сооруженных в течение первого тысячелетия до нашей эры. В одном из строений сохранились фрагменты металлоформ для изготовления оружия, инструментов и украшений.

По данным исследователей, клад был преднамеренно захоронен в неглубокой яме около IX века до нашей эры. Артефакты были аккуратно уложены, обернуты растительным материалом и связаны органическими шнурами. Рентгенографический анализ выявил девять бронзовых предметов, включая цельное полукольцеобразное украшение с 37 кольцами. Особый интерес для ученых представляет браслет с чашевидным концом, отлитый как цельное изделие без соединений.

Микрораскопки в лабораторных условиях позволили обнаружить уникальные органические остатки: стебли папоротника, древесный луб и волокнистые шнуры, которые сохранились благодаря особым условиям захоронения, сообщает Planet Today.

Металлургические исследования показали, что бронза происходит из месторождений Уэльса и Англии, что свидетельствует о существовании развитых торговых путей в бронзовом веке.