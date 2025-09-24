Роспотребнадзор подтвердил наличие инфекции в одной из школ Петербурга

Роспотребнадзор подтвердил регистрацию случая инфекционного заболевания у сотрудника школы в Калининском районе Санкт-Петербурга. В образовательном учреждении организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявленным случаем заболевания. Проверка осуществляется в отношении самой школы и медицинского учреждения.

На данный момент в образовательной организации специалисты определяют круг контактных лиц и организуют их медицинское обследование. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, запланировано проведение дезинфекционных мероприятий в помещениях школы. Ситуация остается на постоянном контроле ведомства.