В Ленинградской области стартовал отопительный сезон

Подача тепла уже стартовала в десятках поселений региона. Первоочередное внимание уделяется социальным объектам, таким как школы, больницы и детские сады.

Как сообщил утром 25 сентября глава Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов, число населенных пунктов, подключивших отопление, быстро увеличивается.

Администрации районов приняли решение не ожидать достижения нормативной среднесуточной температуры воздуха и запустить теплоснабжение раньше установленного срока. Главной задачей является обеспечение комфортных условий в помещениях как учреждений, так и жилых домов.

Решение о досрочном начале отопительного сезона продиктовано заботой о благополучии жителей региона. В настоящее время работы по подключению тепла продолжаются в установленном порядке.