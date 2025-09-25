Аналитики Авито сделали обзор продаж iPhone и назвали самые популярные модели

Аналитики Авито провели исследование к презентации нового iPhone 17 и изучили, как менялись продажи и цены на прошлые модели смартфонов. Согласно их данным, с начала года в Санкт-Петербурге стоимость новых iPhone 16 снизилась в диапазоне от 15% до 27%. Особенно заметное падение зафиксировано у iPhone 15 Pro — цена на него упала почти на треть, составив 29%. Эксперты отмечают, что такие изменения традиционно связаны с ожиданием новой модели и активизацией вторичного рынка.

В Санкт-Петербурге на площадке лидерами по продажам iPhone остаются модели последнего поколения. На первом месте по популярности оказался iPhone 16 Pro — на него приходится 11% всех продаж. В августе 2025 года в среднем его можно было приобрести за 86 тысяч рублей, что почти на пятую часть меньше, чем в январе. Следом идет iPhone 16 Pro Max с долей 10% и средней ценой в 94 тысяч рублей, которая на 15% меньше, чем в начале года. Замыкает так называемый топ-3 по продажам iPhone 16: его покупали в среднем за 61 тысяч рублей, и цена уменьшилась на 23%.

В топ-5 по продажам также вошли iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Модель iPhone 15, доля которой составила 3%, в среднем стоила 53 тысячи рублей, потеряв в цене 22%. iPhone 15 Pro (также 3% продаж) продавался в среднем за 71 тысячу рублей — снижение составило почти треть от стартовой цены. Бюджетный iPhone 16e, появившийся в феврале, сейчас обойдется пользователям в 46 тысяч рублей, хотя на старте его цена была от 78 тысяч рублей. iPhone 16 Plus занял 16-ю строчку по популярности: в среднем его покупали за 72 тысячи рублей, что оказалось почти на треть меньше (27%), чем в первом месяце года.