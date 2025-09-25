«Авито Бизнес 360» и РБК назвали ключевые операционные задачи малого бизнеса

Эксперты аналитического центра «РБК Исследования рынков» обозначили главные практические запросы, которые возникают у российских компаний, относящихся к сегменту малого и среднего предпринимательства, в сфере закупки товаров и услуг. Согласно полученным данным, самой частой операционной необходимостью стало обеспечение организаций материалами, которые требуются для бесперебойной хозяйственной и офисной деятельности.

Руководитель направления «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский пояснил, что сектор МСП обладает исключительной значимостью для экономики страны, ведь в нем находит работу почти 39 процентов от всего занятого населения. По его словам, предприниматели ежедневно сталкиваются с высокой нагрузкой, из-за чего временной ресурс превращается для них в основной приоритет.

Проведенный анализ показал, что на платформе «Авито Бизнес 360» бизнес закрывает четыре из пяти наиболее острых ежедневных потребностей. Самым массовым запросом стала закупка товаров для административно-хозяйственных нужд, на что сослались 39 процентов респондентов из числа сотрудников МСП, занимающихся снабжением. На второй строчке по распространенности оказались корпоративные услуги (31 процент), следом за ними с небольшим отрывом — приобретение товаров с целью их дальнейшей перепродажи (28 процентов). В топ-5 самых популярных нужд также попали покупка оборудования (28 процентов) и оформление лицензий на программные продукты (22 процента), однако последняя функция на текущий момент в сервисе отсутствует.

Также в списке десяти наиболее значимых задач для представителей малого и среднего бизнеса — приобретение сырья для производственных процессов (19 процентов), покупка деталей и комплектующих для техники (18 процентов), аренда нежилых помещений для коммерции (16 процентов), закупка строительных материалов (16 процентов), а также подрядчиков для организации поставок (15 процентов). Востребованными направлениями на платформе стали и подбор персонала (14 процентов), а также аренда автомобилей или спецтехники (11 процентов).

Сбор данных для исследования осуществлялся в июле 2025 года. В число респондентов вошли 2200 владельцев и сотрудников компаний малого и среднего бизнеса.