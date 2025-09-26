Семь человек погибли от суррогатного алкоголя под Сланцами

В Сланцевском районе Ленинградской области семеро человек скончались в результате отравления некачественным алкоголем, еще трое находятся в реанимации.

По данным издания 47news, инцидент произошел 24-25 сентября в городе Сланцы и деревне Гостицы. Как установила полиция, смертельный напиток изготавливал и продавал местный 79-летний пенсионер.

Первая смерть была зафиксирована вечером 24 сентября, когда 54-летний мужчина скончался спустя два часа после доставки в больницу. Вслед за ним в собственной квартире был обнаружен без признаков жизни 69-летний житель. На следующий день в деревне Гостицы нашли тела 42-летнего мужчины и 58-летней женщины. Позднее в Сланцах скончалась 60-летняя женщина, а ее 39-летний сын был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Вечером 25 сентября в той же деревне погибли 46-летний мужчина и его ровесница-соседка. Еще двое — 75-летняя женщина и 53-летний мужчина — были доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии. Все тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В квартире подозреваемого полиция обнаружила пустые бутылки и емкости с резким запахом спирта. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».