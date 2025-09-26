11 октября в 11:00 в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится масштабная конференция «СТАРТ. ОТ НАЙМА К БИЗНЕСУ» — событие для тех, кто мечтает превратить работу в найме в собственное дело, масштабировать бизнес и открыть новые горизонты.

СТАРТ — это уникальное мероприятие, где под одной крышей соберутся 6000 начинающих и действующих предпринимателей, эксперты-практики и медиа-звёзды. Вас ждет захватывающий перформанс в формате живых TED Talks со звуковыми и световыми эффектами, реальные истории успеха, откровенные признания о плюсах и минусах предпринимательства и практические инструменты для роста.

Только участники конференции получат доступ к уникальному продукту — боту «СТАРТ» от amoCRM. Это цифровой партнёр, который знает, с чего начинать свое дело и как не свернуть с пути. На данный момент в нашем сообществе уже более 5000 участников – это 5000 целей, связанных общей идеей – открыть свой бизнес!

Среди спикеров:

— Гарик Мартиросян — Юморист, продюсер, шоумен, телеведущий и музыкант. Один из основателей и ключевых продюсеров Comedy Club Production.

— Михаил Токовинин — сооснователь amoCRM, В 2009 году без сторонних инвестиций создал лучшую CRM-систему для малого и среднего бизнеса. Компания растет на сотни процентов в год, сегодня amoCRM пользуются сотни тысяч компаний по всему миру.

— Седа Каспарова — Эксперт по коммуникациям. Основатель крупнейшей в СНГ онлайн-школы по речи «Голос может»: 30.000+ выпускников из 73 стран мира. Спикер TEDx, Skolkovo, Synergy Woman Forum; Автор каналов с суммарной аудиторией более 3 млн подписчиков.

— Стас Асафьев — Автомобильный блогер. Основатель сервиса подбора автомобилей «Автопрагмат» и школы контраварийного вождения «Ратата». Автор YouTube-канала с 2.000.000+ подписчиков.

— Андрей Павлов — Сооснователь Baggins Coffe. С 120 000₽ заемных средств основал вместе с партнером компанию «Baggins Coffee» и за 9 лет, через франчайзинг, развили сеть до 190 кофеен и товарооборота 1,6 млрд ₽ в 2024 году.

— Алексей Локонцев — Основатель успешной сети TOPGUN и крупнейшей сети киберспортивных клубов COLIZEUM — сегодня у каждого бренда более 200 точек по России и СНГ.

— Денис Котов — Основатель книжной сети «Буквоед». Совладелец книжной сети «Читай-город – Буквоед». Президент фестивального движения «Книжные маяки России». Предприниматель и общественный деятель.

🎟 Список спикеров продолжает пополняться.

В программе — живые кейсы от основателей крупнейших российских компаний, экспертные советы, нетворкинг с потенциальными клиентами и партнерами, а также специальные активности в экспо-зоне. Вы станете частью сильного сообщества предпринимателей, которые поддержат вас на пути к финансовой независимости и личной свободе.

Организатор конференции — российская IT-компания amoCRM, объединяющая десятки тысяч партнеров и сотни тысяч клиентов по всему миру и ежегодно проводящая масштабные бизнес-ивенты.

🎁 Для наших дорогих читателей действует купон — «gazeta» — по которому предполагается скидка 1000 рублей или БЕСПЛАТНОЕ базовое участие.

👉 Регистрируйтесь по ссылке

