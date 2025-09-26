Алла Пугачева ответила на обвинения в преследовании коллег

Певица Алла Пугачева прокомментировала распространяемые слухи о своем предполагаемом давлении на коллег по сцене в советский период.

В своем последнем интервью, артистка дала развернутый ответ на обвинения в том, что она способствовала ограничению популярности других исполнителей. Пугачева отметила, что сама не обладала никакими полномочиями для оказания влияния на чью-либо карьеру.

Певица упомянула конкретные имена артистов, в том числе Ольгу Зарубину, Жанну Гулькину и Игоря Наджиева, которые якобы обвиняли ее в профессиональных препятствиях. По словам Пугачевой, все они впоследствии отказались от своих претензий. Артистка подчеркнула, что сама сталкивалась с давлением со стороны руководства телевидения и других инстанций.

Ольга Зарубина оперативно отреагировала на высказывания Пугачевой, опровергнув ее слова. Исполнительница заявила, что никогда не обвиняла Примадонну в техническом сбое во время своего выступления, но привела пример исчезновения своей совместной записи с Михаилом Боярским из телевизионного архива.