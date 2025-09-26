Репродуктолог Базанов назвал причины бесплодия у молодежи

Образ жизни в крупных городах является значительным фактором риска нарушения репродуктивной функции у молодых людей.

Об этом заявил репродуктолог Павел Базанов. По его словам, гиподинамия, высокий уровень стресса и несбалансированное питание достоверно негативно влияют на фертильность.

Специалист подтвердил, что Всемирная организация здравоохранения регулярно пересматривает нормативы качества спермы в сторону снижения. При этом прямую связь с использованием вейпов врач не берется утверждать однозначно, указывая на необходимость дальнейших исследований. Однако негативное влияние городской среды считается доказанным.

Для улучшения репродуктивного здоровья Павел Базанов рекомендует регулярные физические нагрузки два или три раза в неделю. Как сообщает 360.ru, также важным шагом называется нормализация режима и рациона питания. Эти меры способствуют снижению воздействия негативных факторов современной жизни.