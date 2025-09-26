В Петербурге наградили лучших работников Троллейбусного парка № 3

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное награждение лучших сотрудников Троллейбусного парка № 3, посвященное его 60-летнему юбилею.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, порядка 90 работников предприятия были отмечены благодарностями и почетными грамотами. Среди награжденных – водители, диспетчеры, инженеры и ветераны предприятия.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Львов вручил награды за вклад в обеспечение пассажирских перевозок. Он отметил, что в рамках губернаторской программы ведется работа над созданием удобного и комфортного общественного транспорта в Северной столице. Львов подчеркнул, что Троллейбусный парк № 3 стал системообразующим звеном Горэлектротранса за 60 лет работы.

В настоящее время парк обслуживает 12 городских маршрутов, соединяющих 11 районов города с историческим центром. Ежедневно более чем 600 сотрудников обеспечивают перевозку в среднем 74 тысяч пассажиров. Обслуживание транспортной системы входит в число десяти приоритетов развития Санкт-Петербурга, реализация которых инициирована губернатором.