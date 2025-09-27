Суд отправил в СИЗО пенсионеров по делу о продаже суррогатного алкоголя

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Число погибших от некачественного спиртного достигло 25 человек.

Сланцевский городской суд Ленинградской области принял решение о заключении под стражу двух фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Под арест направлены 78-летний и 60-летний жители региона, подозреваемые в организации незаконной торговли спиртосодержащей продукцией.

По данным следствия, 60-летняя женщина отвечала за закупку и сбыт алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а 78-летний мужчина занимался реализацией суррогата в деревне Гостицы. В результате употребления некачественного алкоголя скончались 25 жителей Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского районов.

Всего по данному уголовному делу задержаны восемь человек, вопрос об избрании меры пресечения для остальных фигурантов будет рассмотрен позднее, сообщает Мойка78.

В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Сотрудники прокуратуры устанавливают каналы поступления опасной продукции в регион. Одному из подозреваемых предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.