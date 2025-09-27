Кардиологи рекомендуют физические упражнения для снижения стресса

Кардиологи рекомендуют регулярные физические упражнения как эффективное средство для борьбы со стрессом и защиты сердечно-сосудистой системы.

По мнению врачей, регулярная физическая активность является важным элементом профилактики стрессовых состояний и поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Невролог Ксения Арифджанова в разговоре с «Лента.ру» отметила эффективность умеренных аэробных занятий, таких как пешие прогулки, йога, плавание и лечебная гимнастика.

Данные виды физической активности способствуют насыщению тканей кислородом, улучшению циркуляции крови и снижению риска развития ишемических нарушений. Регулярные тренировки также помогают стабилизировать эмоциональный фон и уменьшить проявления тревожности. Специалисты подчеркивают необходимость сочетания физических нагрузок с полноценным отдыхом, поскольку недостаток сна и хроническая усталость повышают восприимчивость организма к стрессу и могут провоцировать нарушения в работе сердца.

Эксперты рекомендуют соблюдать баланс между периодами активности и восстановления для поддержания оптимального функционального состояния организма.

Ранее специалисты уже обращали внимание на потенциальные риски частого использования холодного душа, способного вызывать сосудистые спазмы, а также обсуждали варианты физических упражнений для людей с ограниченным временем.