Суд Петербурга арестовал организатора нелегальной миграции до ноября

Суд заключил под стражу обвиняемого в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Срок содержания под стражей установлен до 25 ноября 2025 года.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для мужчины. Обвиняемый проходит по делу о организации незаконного пребывания на территории России десяти граждан из стран Средней Азии.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в составе преступной группы организовал фиктивную регистрацию десяти граждан стран Средней Азии на Ленинском проспекте. Однако в квартире иностранцы фактически не проживали. Преступная схема предполагала использование Интернета для оформления документов и получение денежного вознаграждения от мигрантов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Полицейские задержали подозреваемого 26 сентября. В ходе допроса мужчина отрицал свою причастность преступлению. По словам злоумышленника, он что был зарегистрирован по указанному адресу в рамках личных отношений с гражданкой Е. и не подозревал о ее противоправной деятельности.

Следствие не приняло доводы защиты, указав на наличие доказательств преступного сговора. Суд согласился с позицией обвинения и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 ноября 2025 года.