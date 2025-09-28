Эксперт назвал самые непопулярные блюда в школьных столовых

Президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов сообщил о наименее популярных блюдах в школьных столовых.

По словам Чернигова, блюда из рыбы и печени демонстрируют наименьшую популярность в школьном питании, тогда как макаронные изделия и выпечка стабильно востребованы среди учащихся.

Эксперт пояснил, что предпочтение быстрых углеводов обусловлено физиологическими потребностями детского организма в энергии. К числу популярных позиций также отнесены пельмени и вареные пирожки, сочетающие углеводы и мясную начинку.

В разговоре с ТАСС Чернигов отметил сложности с включением в детский рацион рыбы и печени, связав это с особенностями формирования вкусовых рецепторов в детском возрасте. По его словам, дети лучше воспринимают выраженные вкусовые раздражители, такие как сладкое и соленое, тогда как сложные вкусовые нюансы остаются малопонятными. Аналогичная ситуация наблюдается с супами и кашами, что может объясняться отсутствием соответствующих пищевых привычек в семьях.

Специалист подчеркнул необходимость соблюдения баланса в школьном питании, включающего овощи, мясные продукты, рыбу как источник Омега-3, а также углеводные компоненты. При этом он рекомендовал ограничивать потребление сладкого, обеспечивающего быструю энергию, но не содержащего необходимых для развития компонентов.