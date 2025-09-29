Габитов призвал ужесточить наказание за суррогатный алкоголь

Председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов выступил с инициативой ужесточения уголовной ответственности за производство и сбыт суррогатного алкоголя.

Как сообщает «Невский проспект», это заявление прозвучало после массового отравления в регионе, повлекшего гибель людей. По мнению общественника, существующие меры воздействия недостаточно эффективны.

Габитов отметил, что действующая система административных штрафов в размере около 3 тысяч рублей не является препятствием для торговцев нелегальной продукцией. Он убежден, что только введение реальных тюремных сроков на федеральном уровне сможет остановить распространение суррогатов. Это, в свою очередь, позволит предотвратить подобные случаи в будущем.

Общественник призвал к срочному рассмотрению соответствующих законодательных предложений. Он подчеркнул необходимость принятия безотлагательных мер для усиления борьбы с производителями опасной для жизни алкогольной продукции.