Девушка погибла под колесами авто во Всеволожске

В городе Всеволожск Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, в результате которого погибла молодая пешеход.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился 29 сентября около 23:40 на Октябрьском проспекте.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне установленной зоны пешеходного перехода. В результате столкновения молодая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящее время по факту аварии проводится комплексная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.