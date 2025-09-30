Путин поддержал передачу «Ленфильма» Петербургу

Президент России Владимир Путин поддержал предложение петербургских ветеранов о передаче киностудии «Ленфильм» в собственность Северной столицы.

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что деятельность киностудии будет сосредоточена на создании патриотических и исторических картин.

Как сообщает «ФедералПресс», основное внимание в работе обновленной киностудии уделят производству фильмов о подвигах российских героев и переломных моментах отечественной истории. По словам министра, такая стратегия позволит сохранить правду о ключевых событиях прошлого и станет важным инструментом воспитания молодежи. Дополнительно планируется оказывать поддержку талантливым актерам и режиссерам.

Ранее издание «ФедералПресс» уже публиковало материалы, посвященные истории создания легендарной киностудии. Реорганизация «Ленфильма» рассматривается как значительный шаг в развитии отечественного кинематографа. Изменения в работе учреждения культуры должны укрепить его позиции в российском медиапространстве.