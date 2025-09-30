Вторник, 30 сентября 2025
$83.61 €97.68 ¥11.68
10 C
Санкт-Петербург
Новости

Путин поддержал передачу «Ленфильма» Петербургу

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Президент России Владимир Путин поддержал предложение петербургских ветеранов о передаче киностудии «Ленфильм» в собственность Северной столицы. 

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что деятельность киностудии будет сосредоточена на создании патриотических и исторических картин.

Как сообщает «ФедералПресс», основное внимание в работе обновленной киностудии уделят производству фильмов о подвигах российских героев и переломных моментах отечественной истории. По словам министра, такая стратегия позволит сохранить правду о ключевых событиях прошлого и станет важным инструментом воспитания молодежи. Дополнительно планируется оказывать поддержку талантливым актерам и режиссерам.

Ранее издание «ФедералПресс» уже публиковало материалы, посвященные истории создания легендарной киностудии. Реорганизация «Ленфильма» рассматривается как значительный шаг в развитии отечественного кинематографа. Изменения в работе учреждения культуры должны укрепить его позиции в российском медиапространстве.

 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Конференция «СТАРТ. ОТ НАЙМА К БИЗНЕСУ»

11 октября в 11:00 в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится масштабная конференция «СТАРТ. ОТ НАЙМА К БИЗНЕСУ» — событие для тех, кто мечтает превратить работу в найме в собственное дело, масштабировать бизнес и открыть новые горизонты.СТАРТ — это уникальное мероприятие, где под одной крышей соберутся 6000 начинающих и действующих предпринимателей, эксперты-практики и медиа-звёзды. Вас ждет захватывающий перформанс в формате живых TED Talks со звуковыми и световыми эффектами, реальные истории успеха, откровенные признания о плюсах и минусах предпринимательства и практические инструменты для роста.Только участники конференции получат доступ к уникальному продукту - боту «СТАРТ» от amoCRM. Это цифровой партнёр, который знает, с чего начинать свое дело и как не свернуть с пути. На данный момент в нашем сообществе уже более 5000...
Читать далее
Общество

На терминале Port Favor близится к завершению строительство купольных складов

Как сообщает пресс-служба компании, Объекты возведены на 97%. Общая вместительность восьми куполов превысит 160 тысяч тонн минерального сырья различной маркировки.В настоящее время продолжаются электромонтаж освещения и системы электроснабжения, облицовочные работы входных помещений, монтаж воздухообеспечения, водопровода и канализационных сетей. Кроме того, продолжается установка технологического оборудования.В настоящее время смонтированы 52 аспирационные установки, 52 затвора с сервоэлектроприводом и контролем положения на бункерах купольных складов и в тамбурах, 4 разгрузочных бункера со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами и 48 разгрузочных бункеров с вибрационными решетками в складах.Как сообщает телеграм канал Port Favor, для хранения удобрений на терминале будет использоваться еще один вид складов – хребтовые склады.Большая часть специализированных комплексов в мире имеет либо купольные, либо хребтовые склады. На строящемся терминале в Усть-Луге стремятся создать...
Читать далее

Популярное

дтп авто смерть дети суд погода петербург метро алкоголь вода ремонт общество наркотики работа деньги кино задержание ученые мчс театр тепло штраф фестиваль выборг мвд город опрос таможня приставы спасатели путин авито политика наказание ск алименты культура памятник звезды демография мнение продажа снос синоптик адвокат

Новости дня

Новости

На выставке «Иннопром Беларусь» заключены новые договоры

Новости

В Петербурге задержали двух участников схемы с банковскими картами

Новости

Градозащитники пытаются остановить снос фабрики-кухни

Новости

Миронов предложил снизить ипотечные ставки для семей с детьми

Новости

Бастрыкин поручил возбудить дело о травме ребенка в Красном Селе

Ленинградская область

Рост рождаемости обсудили в Ленинградской области

Новости

В Балтийском море нашли чужеродный вид организмов

Ленинградская область

Девушка погибла под колесами авто во Всеволожске

Новости

Раритетный Audi A8 продают в Кирове за 12 млн рублей

Новости

Свыше 300 должников по алиментам отработали наказания в Петербурге

Ленинградская область

В Ленобласти временно отключили воду в четырех деревнях

Новости

На Земле началась самая мощная с июня магнитная буря

Новости

Пенсионера в Петербурге обманули на 15 миллионов рублей

Новости

МЧС предупредило о загрязнении атмосферы в среду в Петербурге

Бизнес-вести

Петербург и Минск развивают промышленное сотрудничество

Ленинградская область

В Всеволожске задержан подозреваемый в распространении наркотиков

Новости

Отопительный сезон в Петербурге начнется с середины октября

Новости

Северное сияние наблюдали над Петербургом и Ленобластью

Новости

Прокуратура потребовала установить навесы в детском саду Петербурга

Новости

Колесов сообщил, что температура в Петербурге опускалась до минус двух градусов

Общество

Авито и Росмолодёжь возместят предпринимателям затраты на продвижение

Новости

В метрополитене напомнили об ограничениях работы «Нарвской»

Новости

Доля в «Союзмультфильме» продана за 1,1 млрд рублей

Новости

Фигурист Евгений Плющенко показал новое лицо после операции

Ленинградская область

Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в Отрадном

Новости

Руководителя гостиничного бизнеса обвиняют в создании ОПГ

Новости

В Петербурге проверят систему оповещения населения

Ленинградская область

СК задержал еще троих подозреваемых по делу о суррогате

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb