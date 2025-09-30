Бастрыкин поручил возбудить дело о травме ребенка в Красном Селе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетнего ребенка в Красном Селе.

Как сообщает пресс-служба СК России, инцидент произошел в сентябре, когда мужчина бросил стеклянную бутылку из окна многоквартирного дома на тротуар. В результате шестилетний мальчик получил травму головы и был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее ситуация уже находилась на контроле в центральном аппарате ведомства. ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу инициировало вопрос о передаче материалов процессуальной проверки в производство своих следователей. Однако заместитель прокурора Красносельского района Андрей Александрович Лисицин отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу возбудить уголовное производство. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.