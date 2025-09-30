Заболеваемость ОРВИ выросла на 28% в Ленинградской области

В Ленинградской области на 39 неделе 2025 года зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 28,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уровень распространения инфекций сохраняется ниже эпидемического порога. Заболеваемость связана с циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.

В регионе привито 230 979 человек, включая 88 926 детей, что составляет 11,7% от общего населения. Наивысшие показатели вакцинации отмечаются в Ломоносовском районе — 15,6%, Тосненском — 14,1% и Всеволожском — 14,0% от числа жителей.

В Санкт-Петербурге за тот же период наблюдается снижение заболеваемости на 8,3%. Охват вакцинацией в городе достиг 23,3%, что почти в два раза выше, чем в области. Всего в Северной столице привито свыше 1,3 млн человек, из них 348 116 детей.