Отопительный сезон в Петербурге начнется в начале октября

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге официально начнется 3 октября в 9:00.

Как сообщает пресс-служба Смольного, теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Исполнителей коммунальных услуг обязали обеспечить подачу тепла в полном объеме.

Губернатор Александр Беглов объяснил это решение прогнозируемым понижением температуры и обращениями жителей. Первоначально власти планировали начать отопительный сезон 14 октября, но погодные условия внесли коррективы. Основной задачей является обеспечение тепла и комфорта в каждом доме и социальном учреждении.

Ранее сообщалось, что отопительный период уже начался во всех районах Ленинградской области. Решение о досрочном запуске системы отопления принято для поддержания комфортных условий в жилых помещениях в связи с приближающимся похолоданием.