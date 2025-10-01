Кабинет Авито Рекламы стал доступен для индивидуальных предпринимателей

С 1 октября 2025 года индивидуальные предприниматели получили доступ к кабинету Авито Реклама для самостоятельного запуска маркетинговых кампаний. Ранее эти инструменты были доступны только юридическим лицам. Теперь предприниматели могут настраивать рекламу для многомиллионной аудитории площадки и управлять продвижением.

Как сообщает пресс-служба компании, для начала работы необходимо зарегистрироваться в сервисе, пополнить баланс на сумму от 5 тысяч рублей и выполнить необходимые настройки. Затем баннеры отправляются на обязательную модерацию. По словам директора Авито Рекламы Якова Пейсахзона, онлайн-реклама стала обязательным условием для устойчивого роста бизнеса. Он отметил, что во втором квартале инвестиции брендов в медийную рекламу на площадке выросли на 93% в годовом сопоставлении.

По его словам, рекламный кабинет объединяет алгоритмы рекомендаций и доступ к аудитории, мотивированной к сделке. Инструменты подходят для решения различных задач, включая рост узнаваемости бренда, увеличение охватов и привлечение покупателей. Реклама показывается только наиболее заинтересованным пользователям благодаря анализу их поведения и интересов.