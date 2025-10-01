Минпромторг определил перечень автомобилей для такси с 2026 года

Министерство промышленности и торговли обнародовало перечень автомобилей. Документ включает больше 20 моделей от шести российских производителей.

Ведомство опубликовало первоначальный перечень транспортных средств, которые будут допущены к работе в сфере такси с марта 2026 года. Данный список сформирован в соответствии с законом о локализации таксомоторных перевозок. Данный документ предусматривает включение в региональные реестры только автомобилей, произведенных или собранных на территории РФ, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В представленный перечень вошли больше 20 моделей от шести отечественных производителей, включая бренды LADA, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. В список включены различные типы транспортных средств: седаны, кроссоверы, внедорожники и семиместные автомобили. Документ содержит как модели с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили, а также гибридные транспортные средства.

Представители министерства добавили, что для отдельных регионов, включая Калининградскую область, Сибирь и Дальний Восток, могут измениться переходные периоды.

В дальнейшем данный список планируется дополнять новыми моделями российских марок, а также транспортными средствами, производство которых будет локализовано в стране в рамках специальных инвестиционных контрактов.