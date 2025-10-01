Арендаторов поместья выселили из-за приезда принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Эксперт сообщил о неожиданном выселении арендаторов из особняка в поместье Сандрингем для освобождения места принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Семья Эверетт узнала о предстоящем переезде королевской четы от журналиста.

Королевский эксперт Ричард Иден в подкасте Daily Mail Royals рассказал о случае, когда семья арендаторов была вынуждена покинуть особняк Анмер-холл в поместье Сандрингем для размещения принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По его словам, он лично проинформировал владельца компании Norfolk Oak Джеймса Эверетта, о том, что их семейная резиденция будет передана королевской чете в качестве запоздалого свадебного подарка от королевы Елизаветы II.

По данным издания The Mirror, Семья Эверетт проживала в георгианском особняке с десятью спальнями с начала 2000-х годов, при этом договор аренды содержал условие о возможности досрочного расторжения в случае необходимости предоставления недвижимости членам королевской семьи. Несмотря на первоначальное недовольство, семья в конечном итоге переехала в другое жилье.

Эксперт отмечает, что исторически Анмер-холл ассоциируется с тайными встречами принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз во время его брака с принцессой Дианой, которые организовывались через друга Чарльза Хью ван Катсема.

После передачи особняка Уильяму и Кейт была проведена масштабная реконструкция стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов, включавшая замену крыши, обновление кухни и создание зимнего сада.

На данный момент королевская чета находится в резиденции Форест-Лодж в Виндзорском Большом парке. Переезд связывают с необходимостью обеспечения более уединенных условий во время лечения принцессы Кейт от онкологического заболевания.