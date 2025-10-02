Проектирование автопарка в Каменке завершится к ноябрю 2026 года

В производственной зоне «Каменка» Приморского района начато проектирование нового автобусного парка. Объект будет рассчитан на 400 транспортных средств, половина из которых будет работать на компримированном природном газе.

Специалисты из Комитета по транспорту Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками СПб ГУП «Пассажиравтотранс» заключили государственный контракт с проектным бюро «ЛУЧ» на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации.

Участок под строительство площадью 119,1 тысячи квадратных метров расположен в районе пересечения Горского шоссе и КАД. Как сообщили в пресс-службе Комтранса, основные цели проекта включают оптимизацию выпуска автобусов на маршруты северных районов, сокращение холостых пробегов транспорта и разгрузку действующих автопарков.

В 2025 году будут выполнены инженерные изыскания и предпроектные проработки, а в 2026 году планируется разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы.

Завершение проектных работ запланировано на ноябрь 2026 года. При реализации проекта будут применяться технологии информационного моделирования. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

По словам председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, строительство нового парка является ответом на потребности активно развивающихся северных районов города и соответствует стратегии развития общественного транспорта.

Отметим, что совершенствование транспортной инфраструктуры составляет одно из десяти приоритетных направлений в стратегии развития Северной столицы, инициированной главой Петербурга.