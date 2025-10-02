Подросток пытался спасти семью при пожаре в Любани

После пожара в Любани следователи опросили 17-летнего сына погибшей женщины. По словам юноши, возгорание произошло на кухне, где горела часть потолка над плитой.

Как установили правоохранительные органы, вечером накануне происшествия семья готовилась ко сну, причем мать с младшими детьми разместилась в отдельной комнате. Около четырех часов утра старший сын проснулся из-за сильного запаха дыма и обнаружил возгорание на кухне.

Подросток предпринял попытку разбудить мать и одновременно эвакуировать из помещения младших сестру и братьев, сообщает 47news.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая причины возгорания и распространения огня.

Напомним, что трагический пожар в городе Любань Ленинградской области привел к гибели четырех человек. Жертвами возгорания стали 37-летняя женщина и трое ее несовершеннолетних детей в возрасте двух, семи и десяти лет.