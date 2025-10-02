Shaman перенес концерты в Колпино и Тихвине из-за визита в КНДР

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, перенес запланированные выступления в Колпино и Тихвине из-за очередной поездки в КНДР.

Запланированные концерты должны были состояться 7 и 8 октября. Однако из-за поездки в КНДР их проведут в ноябре текущего года.

Как сообщил Дронов в своем Telegram-канале, выступление в Тихвине переносится на 26 ноября, а концерт в Колпино состоится 25 ноября 2025 года. При этом все ранее приобретенные билеты не придется обменивать.

Певец пояснил, что изменение графика вызвано необходимостью совершить очередной визит в Северную Корею, однако не уточнил детали предстоящей поездки.

Напомним, что ранее артист уже выступал в Пхеньяне ко Дню освобождения Кореи.