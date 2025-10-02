В Ленобласти продлили программу бесплатного посещения музеев для пенсионеров

Власти Ленинградской области продлили действие льготной программы для пенсионеров. Бесплатное посещение музеев и экологических троп сохранится до октября 2026 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился продлить программу бесплатного посещения культурных и природных объектов для держателей карты «Ленинградская». Соответствующие указания были направлены профильным комитетам региона.

В рамках продленной программы владельцы карты получат возможность бесплатно посещать определенные музеи и музейные парки на территории области, а также все экологические тропы независимо от их местоположения в регионе, сообщает «Невский про».

Губернатор отметил, что создание условий для достойной жизни граждан старшего поколения является приоритетом социальной политики региона. По его словам, поддержка людей серебряного возраста осуществляется не только в праздничные дни, но и на постоянной основе, что соответствует стандарту ленинградского долголетия.

Отметим, что решение о продлении программы было принято после анализа результатов ее реализации в предыдущем периоде.