В петербургском аэропорту задерживаются рейсы в южные города

В санкт-петербургском аэропорту Пулково зафиксированы задержки вылета нескольких авиарейсов.

В пятницу 3 октября произошли изменения в расписании вылетов. Пассажиры рейсов в Сочи, Астрахань и Ульяновск столкнулись с переносом времени отправления.

Среди отмененных рейсов значится самолет авиакомпании Southwind Airlines под номером 114, который должен был следовать в Анталью. Также поздним вечером был отменен вылет рейса Centrum Air 458 в Наманган.

Как пишет Мойка78, задержки затронули рейсы авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот». Рейс «Аэрофлота» 2830 в Сочи и рейсы «Победы» 519 в Астрахань и 565 в Ульяновск вылетают позже запланированного времени. Также позднее отправятся самолеты Turkish Airlines 3165 в Даламан и рейс 746 в Бухару.

Стоит отметить, что за лето 2025 года аэропорт столкнулся с масштабным сбоем в расписании, из-за чего потерял миллионы рублей прибыли.