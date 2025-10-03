Ленобласть вошла в пятерку лидеров по умным дорогам

Ленинградская область заняла пятое место в общероссийском рейтинге по внедрению интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах.

Как сообщает Online47, успех региона был отмечен Ассоциацией «Цифровая Эра Транспорта» в ходе специализированного отраслевого форума.

Интеллектуальная транспортная система представляет собой комплекс аппаратных и программных решений, кардинально меняющих подход к управлению трафиком. В ее основе лежит использование больших данных, искусственного интеллекта и нейросетей, которые обрабатывают информацию с многочисленных датчиков, камер и GPS-устройств. Основные задачи такой системы — повышение безопасности на дорогах, оптимизация маршрутов и снижение вредных выбросов.

Как уточняет Online47, в регионе уже функционирует 31 светофорный объект, оснащенный детекторами транспорта, что делает их «умными». На 12 объектах применяется режим координированного управления, а пять из них работают по адаптивно-координационной программе, что повышает среднюю скорость потока и снижает заторы. Эта работа системно ведется Комитетом по дорожному хозяйству и «Центром безопасности дорожного движения».