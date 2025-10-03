Депутаты предложили кредитную амнистию для некоторых россиян

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект о введении кредитной амнистии для россиян, оказавшихся в сложном финансовом положении.

Как сообщил председатель партии Сергей Миронов, инициатива предусматривает возможность освобождения от уплаты процентов, пеней и штрафов по кредитным обязательствам. Совокупная задолженность граждан перед банками превысила 37 триллионов рублей.

Как пишет 360.ru, законопроект предлагает установить амнистированный период сроком до 20 лет, в течение которого заемщики будут выплачивать только основную сумму долга. По данным партии, около 13 миллионов россиян находятся в состоянии безнадежной задолженности, когда до 80% доходов уходит на обслуживание кредитов. Многие вынуждены брать новые займы для погашения предыдущих.

Право на кредитную амнистию предполагается предоставить отдельным категориям граждан, включая лиц с низкими доходами, потерявших работу или получивших инвалидность. В осеннюю сессию партия также планирует продвигать инициативу по списанию долгов с жителей приграничных территорий. Ранее «Справедливая Россия» уже предлагала альтернативные ипотечные механизмы.