На выставку Куинджи в Русском музее нет билетов до понедельника

В Русском музее наблюдается ажиотаж вокруг выставки произведений Архипа Куинджи, открытой в корпусе Бенуа.

Как сообщает пресс-служба Русского музея, электронные билеты на экспозицию полностью распроданы до начала следующей недели. В середине буднего дня у входа в музей формируются длинные очереди из желающих посетить выставку.

В связи с высоким спросом администрация учреждения ввела расширенный график работы и дополнительные сеансы. В пятницу и субботу выставка открыта до 22:30, в воскресенье и понедельник — до 21:00. Также предусмотрены специальные дни для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья и работа в традиционные выходные дни.

Помимо экспозиции Куинджи, через этот же вход возможен доступ к другим крупным выставкам — «О, море, море» и «Наш авангард». Для оптимизации потока посетителей введен комплексный билет, позволяющий осмотреть несколько экспозиций через вход с площади Искусств.