Из Пулково запустят прямые рейсы в Каракас

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге запускает регулярные пассажирские рейсы в столицу Венесуэлы Каракас.

Как сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», полеты будет выполнять государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa. Маршрут соединит Санкт-Петербург с Варадеро на Кубе и Каракасом.

Первый рейс из Венесуэлы в Северную столицу отправится 31 октября в 22:30 по местному времени. По данным пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы», продолжительность перелета составит 13 часов. Воздушные суда Airbus A340-600 будут курсировать по данному направлению с периодичностью один раз в 14 дней.

Ранее директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши упоминала о ведении переговоров с Министерством по туризму Венесуэлы. Стороны работали над организацией прямого сообщения между Петербургом и Каракасом, а также островом Маргарита.