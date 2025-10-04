Принц Уильям рассказал о монархии и семье 

Принц Уильям в новом выпуске программы The Reluctant Traveler на Apple TV+ откровенно высказался о будущем монархии и семейных отношениях.

Как сообщает The Mirror, в беседе с актером Юджином Леви он упомянул о своем брате Гарри. Это стало одним из редких случаев, когда Уильям публично затрагивает данную тему после отъезда родственника в Соединенные Штаты свыше пяти лет назад.

Будущий король отметил, что перемены являются его приоритетом, и он намерен улучшать монархию. Он выразил желание чаще подвергать сомнению целесообразность некоторых традиций. При этом Уильям подчеркнул, что семья остается для него главной ценностью.

По словам экс-корреспондента BBC Дженни Бонд, программа позволила увидеть настоящего Уильяма. Она добавила, что он продемонстрировал новое качество для монарха, не собираясь слепо следовать устоям. В ходе съемок у Виндзорского замка также были легкие моменты, включая знакомство Леви с собакой семьи.