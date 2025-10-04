Долю в бизнесе Блиновской требуют взыскать в счет долгов

Долю в глэмпинг-бизнесе Елены Блиновской требуют конфисковать для покрытия ее финансовых обязательств.

Как сообщает Telegram-канал Mash, это требование выдвинула финансовая управляющая в рамках дела о банкротстве инфлюэнсерши. Речь идет о 25 процентах компании «Ветер», которые принадлежали супругу блогера.

Блиновская разрабатывала масштабный проект по созданию сети глэмпингов по всей России. Планировалось открыть около 30 объектов за пятилетний период. Бизнес-леди осуществляла контроль над деятельностью через своего мужа Алексея Блиновского.

Мужчина вышел из состава владельцев незадолго до официального признания блогера банкротом. Последняя намерена оспорить эту операцию, чтобы включить актив в конкурсную массу для расчета с кредиторами.