Кокошники из Ленобласти возвращаются в моду

Традиционные русские кокошники из Ленинградской области демонстрируют рекордные показатели продаж через маркетплейсы.

Бренд традиционных русских головных уборов из Ленинградской области фиксирует большое увеличение объемов продаж через онлайн-платформы.

Основательница торговой марки Татьяна Кранчева организовала производство кокошников еще в 2015 году, однако в текущий период наблюдается существенное повышение потребительского интереса к данной продукции со стороны покупательниц по всей стране, сообщает Выборг ТВ.

Параллельно с коммерческими успехами во Всеволожске был установлен еще один рекорд, связанный с этой продукцией. На территории города одновременно собрались 931 женщина в национальных головных уборах, что стало дополнительным подтверждением растущей популярности традиционного русского аксессуара.