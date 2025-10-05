Кубинца заключили под стражу за попытку сбыта наркотиков в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданина Кубы. Подсудимый обвиняется в попытке сбыта наркотических веществ.

Калининский районный суд Северной столицы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для гражданина Республики Куба. Обвиняемый проходит по уголовному делу о подготовке к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, правоохранители изъяли у подсудимого 22 свертка с наркотическим веществом. Однако злоумышленник не смог реализовать их на территории Северной столицы из-за вмешательства правоохранителей.

Кубинца задержали 3 октября 2025 года при проведении личного досмотра. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Представитель следствия указал на наличие непогашенной судимости у обвиняемого, отсутствие официального трудоустройства и нарушения миграционного законодательства России. Подсудимый не признал предъявленные обвинения и просил суд об избрании более мягкой меры пресечения. Суд установил содержание под стражей до 2 декабря 2025 года.