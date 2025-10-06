В Ленобласти планируют сократить число жертв дорожных аварий

Власти Ленинградской области планируют сократить смертность в дорожных авариях в полтора раза. Для этого будет реализована концепция развития Центра безопасности дорожного движения до 2030 года.

На аппаратном совещании в правительстве Ленинградской области председатель Комитета по дорожному хозяйству Денис Седов заявил о намерении снизить количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 1,5 раза. Достижение этой цели предусмотрено в рамках концепции развития Центра безопасности дорожного движения, рассчитанной на период до 2030 года.

В течение пятилетнего периода в регионе запланирована установка новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Параллельно будет создана система оперативной бесплатной юридической поддержки для участников дорожных аварий.

Программа также включает монтаж десяти автоматизированных комплексов контроля весогабаритных параметров грузового транспорта и разработку комплексной системы мониторинга транспортных потоков.