Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования в отношении строительной фирмы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование в отношении застройщика из Ленинградской области.

Речь идет о компании, не исполнившей обязательства по договорам строительства частных домов в Ленинградской области. Согласно полученным данным, в прошлом году граждане заключили с организацией договоры на возведение частных домов в Гатчинском районе Ленинградской области, произведя оплату услуг, в том числе с использованием средств льготной ипотеки. При этом застройщиком не были соблюдены установленные соглашением сроки, а строительные работы выполнены лишь частично. На текущий момент никто не привлечен к ответственности.

Ранее данная ситуация получала освещение в социальных сетях. Правоохранители приступили к расследованию уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Глава Следственного комитета поручил руководителю Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах следственных действий. Исполнение данного поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.